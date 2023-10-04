МИД Китая выступил против внесения Киевом фирм КНР в список «спонсоров войны»
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу китайского внешнеполитического ведомства.
Украинское нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) ранее заявило о внесении Киевом крупнейших китайских нефтегазовых компаний CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation в перечень «спонсоров войны» в связи с их сотрудничеством с Россией.
«Китай решительно выступает против внесения китайских предприятий в соответствующий список», — заявили в Пекине.
В министерстве потребовали от Киева «немедленно исправить свои ошибки и устранить негативное влияние».
До этого НАПК Украины приняло решение об исключении венгерского банка OTP Bank из списка «международных спонсоров войны».