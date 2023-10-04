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МИД Китая выступил против внесения Киевом фирм КНР в список «спонсоров войны»

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Министерство иностранных дел Китая выступило против внесения Киевом китайских компаний в список «спонсоров войны». 
МИД Китая выступил против внесения Киевом фирм КНР в список «спонсоров войны»
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу китайского внешнеполитического ведомства.

Украинское нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) ранее заявило о внесении Киевом крупнейших китайских нефтегазовых компаний CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation в перечень «спонсоров войны» в связи с их сотрудничеством с Россией.

«Китай решительно выступает против внесения китайских предприятий в соответствующий список», — заявили в Пекине. 

В министерстве потребовали от Киева «немедленно исправить свои ошибки и устранить негативное влияние».

До этого НАПК Украины приняло решение об исключении венгерского банка OTP Bank из списка «международных спонсоров войны».

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