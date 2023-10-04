Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила об активном процессе реабилитации нацизма в Германии.

«Похоже, что германское руководство забыло уроки истории, хотя, казалось бы, должно помнить их лучше других и быть более чувствительным и нетерпимым к любым проявлениям человеконенавистнической идеологии, где бы это всё ни происходило, но мы видим обратное. Берлин отрицает общепризнанный факт сотрудничества украинских националистов с гитлеровским Третьим рейхом. Отсюда вывод закономерный: в нынешней Германии реабилитация нацизма идёт полным ходом», — сказала она.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что голосование Берлина, Рима и Токио против резолюции о недопустимости героизации нацизма является прискорбным фактом, а также идёт вразрез с условиями, на которых эти государства были приняты в состав ООН.