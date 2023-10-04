Захарова: Лавров 12 октября примет участие в заседании СМИД СНГ в Бишкеке

Глава МИД России Сергей Лавров 12 октября примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в Бишкеке.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«12 октября в Бишкеке глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ», — цитирует её ТАСС.

Захарова напомнила, что в этом году Киргизия председательствует в Содружестве.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин 12 октября в ходе визита в Киргизию примет участие в мероприятии, приуроченном к 20-летию открытия авиабазы России в городе Кант (Чуйская область).