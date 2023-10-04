Захарова: Лавров 12 октября примет участие в заседании СМИД СНГ в Бишкеке
- РИА Новости
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«12 октября в Бишкеке глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ», — цитирует её ТАСС.
Захарова напомнила, что в этом году Киргизия председательствует в Содружестве.
Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин 12 октября в ходе визита в Киргизию примет участие в мероприятии, приуроченном к 20-летию открытия авиабазы России в городе Кант (Чуйская область).