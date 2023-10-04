Путин примет участие в торжествах по случаю юбилея авиабазы России в Киргизии
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заведующего отделом внешней политики администрации главы киргизского государства Муратбека Азымбакиева.
Отмечается, что запланированы двусторонние переговоры Путина с главой Киргизии Садыром Жапаровым.
«Планируется участие глав государств в торжественном мероприятии, посвящённом 20-летнему юбилею открытия авиационной базы ОДКБ в городе Кант», — сказано в материале.
29 сентября председатель киргизского кабинета министров Акылбек Жапаров заявил, что визит Путина в Киргизию ожидается 12 октября.