Путин примет участие в торжествах по случаю юбилея авиабазы России в Киргизии

Российский лидер Владимир Путин 12 октября в ходе визита в Киргизию примет участие в мероприятии, приуроченном к 20-летию открытия авиабазы России в городе Кант (Чуйская область).

РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заведующего отделом внешней политики администрации главы киргизского государства Муратбека Азымбакиева. Отмечается, что запланированы двусторонние переговоры Путина с главой Киргизии Садыром Жапаровым. «Планируется участие глав государств в торжественном мероприятии, посвящённом 20-летнему юбилею открытия авиационной базы ОДКБ в городе Кант», — сказано в материале. 29 сентября председатель киргизского кабинета министров Акылбек Жапаров заявил, что визит Путина в Киргизию ожидается 12 октября.