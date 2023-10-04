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Путин примет участие в торжествах по случаю юбилея авиабазы России в Киргизии

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Российский лидер Владимир Путин 12 октября в ходе визита в Киргизию примет участие в мероприятии, приуроченном к 20-летию открытия авиабазы России в городе Кант (Чуйская область).
Путин примет участие в торжествах по случаю юбилея авиабазы России в Киргизии
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заведующего отделом внешней политики администрации главы киргизского государства Муратбека Азымбакиева.

Отмечается, что запланированы двусторонние переговоры Путина с главой Киргизии Садыром Жапаровым.

«Планируется участие глав государств в торжественном мероприятии, посвящённом 20-летнему юбилею открытия авиационной базы ОДКБ в городе Кант», — сказано в материале.

29 сентября председатель киргизского кабинета министров Акылбек Жапаров заявил, что визит Путина в Киргизию ожидается 12 октября.

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