Узнать больше

Россияне смогут продлить срок безвизового пребывания в Таиланде ещё на 30 дней

Короткая ссылка
Россияне смогут продлить безвизовое пребывание в Таиланде на дополнительные 30 дней.
Россияне смогут продлить срок безвизового пребывания в Таиланде ещё на 30 дней
  • Gettyimages.ru

«Граждане России, прибывшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, могут продлить срок своего пребывания дополнительно на 30 дней», — сообщило в Telegram генконсульство России на Пхукете со ссылкой на указ иммиграционной службы.

Уточняется, что для продления безвизового пребывания необходимо обратиться в иммиграционную службу с паспортом и заявлением.

Ранее замруководителя Федерального агентства воздушного транспорта России Владимир Потешкин обсудил с послом Филиппин Игорем Байленом возобновление авиасообщения между странами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить