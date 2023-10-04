Россияне смогут продлить срок безвизового пребывания в Таиланде ещё на 30 дней
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«Граждане России, прибывшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, могут продлить срок своего пребывания дополнительно на 30 дней», — сообщило в Telegram генконсульство России на Пхукете со ссылкой на указ иммиграционной службы.
Уточняется, что для продления безвизового пребывания необходимо обратиться в иммиграционную службу с паспортом и заявлением.
Ранее замруководителя Федерального агентства воздушного транспорта России Владимир Потешкин обсудил с послом Филиппин Игорем Байленом возобновление авиасообщения между странами.