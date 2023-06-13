Россия и Филиппины обсудили возобновление авиасообщения между странами

Замруководителя Федерального агентства воздушного транспорта России Владимир Потешкин обсудил с послом Филиппин Игорем Байленом возобновление авиасообщения между странами.

«Обсудили перспективы развития сотрудничества в области гражданской авиации между двумя странами... Стороны договорились продолжить диалог по вопросу возобновления авиаперевозок между Россией и Филиппинами», — говорится в сообщении Росавиации.

По словам Потешкина, российская сторона готова со своей стороны принять необходимые меры для возобновления полётов в Манилу и Себу из Москвы, Владивостока и Хабаровска.

Ранее президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая.

Он также снял запрет для российских авиакомпаний на полёты в республику.

Также российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия 1 июля возобновит регулярное авиасообщение с Кубой.