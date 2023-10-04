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Захарова допустила, что Евросоюзу понадобится ядерная Украина

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что Евросоюзу понадобится ядерная Украина.
Захарова допустила, что Евросоюзу понадобится ядерная Украина
  • РИА Новости

Об этом она сказала в эфире радио Sputnik, комментируя просьбу прокомментировать призыв главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса развернуть над Украиной ядерный зонтик Североатлантического альянса.

По её мнению, это является «сотрясанием воздуха», которое не проходит бесследно.

При этом Захарова отметила, что с учётом того, что такие люди, как глава МИД ФРГ Анналена Бербок, находятся у власти в странах ЕС, она не исключает, что «в этом театре абсурда им понадобится ещё и ядерная Украина».

В августе секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина вряд ли сможет восстановить ядерный арсенал.

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