Рябков: кандидатов на статус партнёров БРИКС могут утвердить к саммиту в Казани

БРИКС планирует согласовать список кандидатов на статус государств-партнёров к саммиту в Казани в 2024 году.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Список потенциальных кандидатов планируется согласовать к саммиту БРИКС в октябре будущего года в Казани», — цитирует его ТАСС.

Он также допустил включение в список латиноамериканских стран.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия будут приглашены присоединиться к объединению.

Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.