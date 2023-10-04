Рябков: кандидатов на статус партнёров БРИКС могут утвердить к саммиту в Казани
- РИА Новости
Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Список потенциальных кандидатов планируется согласовать к саммиту БРИКС в октябре будущего года в Казани», — цитирует его ТАСС.
Он также допустил включение в список латиноамериканских стран.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия будут приглашены присоединиться к объединению.
Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.