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Рябков: кандидатов на статус партнёров БРИКС могут утвердить к саммиту в Казани

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БРИКС планирует согласовать список кандидатов на статус государств-партнёров к саммиту в Казани в 2024 году.
Рябков: кандидатов на статус партнёров БРИКС могут утвердить к саммиту в Казани
  • РИА Новости

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Список потенциальных кандидатов планируется согласовать к саммиту БРИКС в октябре будущего года в Казани», — цитирует его ТАСС.

Он также допустил включение в список латиноамериканских стран.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия будут приглашены присоединиться к объединению.

Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.

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