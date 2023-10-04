DM заявила о гибели 55 моряков КНР из-за попадания подлодки в ловушку
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В материале говорится, что инцидент с попаданием китайской подлодки в ловушку, установленную для препятствования деятельности британских и американских подлодок в Жёлтом море, произошёл 21 августа.
При этом в открытом доступе подтверждений крушения китайской подлодки нет, а власти Китая опровергли эти данные, пишет газета.
В мае глава Военно-морских сил Великобритании адмирал Бен Кей заявил о необходимости инвестировать в передовые мощности, чтобы иметь возможность обнаруживать российские подводные лодки, которые являются одними из самых тихих в мире.