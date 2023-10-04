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Bild: Киев впал в отчаяние из-за нехватки оружия и провала контрнаступления

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Настроения в украинском правительстве характеризуются отчаянием в связи с недостаточным количеством поставляемых вооружений.

С таким заявление выступили в немецкой газете Bild.

Согласно статье настроения в украинском правительстве «переменчивы». 

«Когда разговариваешь с лидерами, то видишь, с одной стороны, благодарность за западную помощь, а с другой — отчаяние по поводу темпов поставок и отсутствия дополнительных вооружений», — говорится в публикации.

При этом автор статье отметил, что ситуация для Украины в настоящее время стала «ещё более угрожающей».

Ранее Венгрия предложила ЕС разделить на две части пакет помощи Украине.

Также в WSJ заявили, что властям Украины может не хватить средств для выплаты зарплат госслужащим.

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