Bild: Киев впал в отчаяние из-за нехватки оружия и провала контрнаступления
С таким заявление выступили в немецкой газете Bild.
Согласно статье настроения в украинском правительстве «переменчивы».
«Когда разговариваешь с лидерами, то видишь, с одной стороны, благодарность за западную помощь, а с другой — отчаяние по поводу темпов поставок и отсутствия дополнительных вооружений», — говорится в публикации.
При этом автор статье отметил, что ситуация для Украины в настоящее время стала «ещё более угрожающей».
Ранее Венгрия предложила ЕС разделить на две части пакет помощи Украине.
Также в WSJ заявили, что властям Украины может не хватить средств для выплаты зарплат госслужащим.