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N-TV: Шольца и СДПГ ждёт историческое фиаско на выборах в Баварии и Гессене

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Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и его Социал-демократической партии грозит историческое фиаско на выборах в двух важных регионах Германии: в Баварии и Гессене.

Такое заявление было опубликовано в статье N-TV.

По данным телеканала, для Шольца этот воскресный вечер может стать «худшим моментом» в его канцлерстве.

«Крах СДПГ на выборах напрямую отражается на результатах опросов о канцлере и его «светофорном» правительстве», — говорится в публикации.

Ранее в Spiegel заявили, что немцы освистали Шольца и главу МИД Германии Анналену Бербок из-за поставок оружия Украине.

Также Шольц не смог точно ответить на вопрос, какова стоимость бензина в стране.

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