N-TV: Шольца и СДПГ ждёт историческое фиаско на выборах в Баварии и Гессене
Такое заявление было опубликовано в статье N-TV.
По данным телеканала, для Шольца этот воскресный вечер может стать «худшим моментом» в его канцлерстве.
«Крах СДПГ на выборах напрямую отражается на результатах опросов о канцлере и его «светофорном» правительстве», — говорится в публикации.
Ранее в Spiegel заявили, что немцы освистали Шольца и главу МИД Германии Анналену Бербок из-за поставок оружия Украине.
Также Шольц не смог точно ответить на вопрос, какова стоимость бензина в стране.