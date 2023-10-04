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Блинкен заявил о желании Байдена избежать прямого конфликта с Россией из-за Украины

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент страны Джо Байден с начала эскалации кризиса на Украине стремится избежать втягивания Вашингтона в прямой конфликт с Россией

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на американское внешнеполитическое ведомство.

Блинкен отметил, что потенциальный конфликт с Россией может привести туда, «где никто не хочет оказаться».

По его словам, это может «плохо сказаться» на безопасности американцев.

При этом Госсекретарь США заявил, что наиболее быстрым способом прийти к дипломатии и завершить конфликт является укрепление позиции Украины.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что оставшихся у администрации США средств для Украины хватит на два месяца.

Также Байден обсудил по телефону с союзниками и партнёрами оказание помощи Украине.

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