Блинкен заявил о желании Байдена избежать прямого конфликта с Россией из-за Украины
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на американское внешнеполитическое ведомство.
Блинкен отметил, что потенциальный конфликт с Россией может привести туда, «где никто не хочет оказаться».
По его словам, это может «плохо сказаться» на безопасности американцев.
При этом Госсекретарь США заявил, что наиболее быстрым способом прийти к дипломатии и завершить конфликт является укрепление позиции Украины.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что оставшихся у администрации США средств для Украины хватит на два месяца.
Также Байден обсудил по телефону с союзниками и партнёрами оказание помощи Украине.