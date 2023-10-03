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Венгрия не получала официальных сообщений от ЕК о разморозке €13 млрд

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Министр регионального развития Венгрии Тибор Наврачич заявил, что пока венгерская сторона не получала официальных сообщений от Еврокомиссии о разморозке из фондов ЕС €13 млрд. Об этом он сказал на пресс-конференции, которую транслировал телеканал HirTV.
Венгрия не получала официальных сообщений от ЕК о разморозке €13 млрд
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«Мы сейчас узнаем о возможной позиции ЕК по этому вопросу из прессы. Официально не получали никакой позиции или подобной реакции, только вопросы на прошлой неделе, мы на них ответим», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что Венгрия ждёт подтверждения от ЕК, что она видит возможность договориться.

«Мы со своей стороны на последние вопросы Еврокомиссии, конечно, ответим со всей подробностью, они по большей части носят технический характер», — добавил Наврачич.

Ранее СМИ писали, что Европейская комиссия планирует разморозить около €13 млрд для Венгрии, чтобы Будапешт поддержал помощь киевским властям.

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