FT: в ЕК намерены разморозить €13 млрд для Венгрии ради поддержки Киева

Европейская комиссия планирует разморозить около €13 млрд для Венгрии, чтобы Будапешт поддержал помощь киевским властям.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на трёх чиновников, знакомых с обсуждениями.

Уточняется, что это необходимо, чтобы Венгрия поддержала увеличение бюджета, часть средств из которых отправится Киеву.

«Двое из них заявили, что выделение средств было частично обусловлено желанием заручиться поддержкой Орбана для увеличения бюджета», — пишет издание.

В сентябре 2022 года агентство Bloomberg сообщило, что Европейская комиссия может рекомендовать ЕС сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу «широко распространённого взяточничества» в стране.