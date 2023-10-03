Repubblica: восьмой пакет помощи Италии Киеву могут подготовить к концу года

Издание la Repubblica сообщило, что восьмой пакет итальянской помощи Киеву могут подготовить к концу года.

Автор пишет, что восьмой пакет помощи планируется подготовить к Рождеству. При этом отмечается, что прежние поставки помощи почти исчерпали запасы материалов, которые были на оборонных складах Италии. Перевод приводит РИА Новости.

В статье говорится, что пока непонятно, какое именно вооружение Рим планирует передать Киеву. При этом уточняется, что Владимир Зеленский «попросил снова внести вклад в противовоздушную оборону городов».

Ранее вице-премьер — министр иностранных дел Италии Антонио Таяни во время визита в Киев заявил о намерении Рима уделять максимальное внимание Украине в ходе итальянского председательства в G7 в следующем году.