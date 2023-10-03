Узнать больше

Глава Военного комитета НАТО: страны альянса нарастят возможности систем ПВО

Короткая ссылка
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр допустил рост инвестиций в системы ПВО со стороны стран Североатлантического альянса.
Глава Военного комитета НАТО: страны альянса нарастят возможности систем ПВО
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, что мы станем свидетелями значительных инвестиций в ближайшие десять лет, большинство стран будут наращивать свои возможности в противовоздушной обороне», — приводит его слова РИА Новости.

Бауэр отметил, что конфликт на Украине показал важность обладания возможностью превентивного поражения ракетных систем на территории противника.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинские средства противовоздушной обороны не в силах защитить объекты инфраструктуры от авиационных ударов ВКС России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить