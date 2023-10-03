Глава Военного комитета НАТО: страны альянса нарастят возможности систем ПВО

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр допустил рост инвестиций в системы ПВО со стороны стран Североатлантического альянса.

«Я думаю, что мы станем свидетелями значительных инвестиций в ближайшие десять лет, большинство стран будут наращивать свои возможности в противовоздушной обороне», — приводит его слова РИА Новости.

Бауэр отметил, что конфликт на Украине показал важность обладания возможностью превентивного поражения ракетных систем на территории противника.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинские средства противовоздушной обороны не в силах защитить объекты инфраструктуры от авиационных ударов ВКС России.