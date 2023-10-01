Узнать больше

Экс-советник Кучмы Соскин: украинская ПВО не в состоянии предотвратить авиаудары

Короткая ссылка
Украинские средства противовоздушной обороны не в силах защитить объекты инфраструктуры от авиационных ударов ВКС России.
Экс-советник Кучмы Соскин: украинская ПВО не в состоянии предотвратить авиаудары
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

«В эту ночь произошли колоссальные разрушения... ПВО не справляется, они не готовы к этому», — отметил он.

По словам Соскина, Владимир Зеленский и его правительство виноваты в том, что украинские войска терпят поражение в развернувшемся конфликте. Соскин подчеркнул, что прошедшая ночь продемонстрировала полное бессилие киевского режима.

Ранее сообщалось, что в Херсоне и Сумской области произошли взрывы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить