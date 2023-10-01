Украинские средства противовоздушной обороны не в силах защитить объекты инфраструктуры от авиационных ударов ВКС России.

Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

«В эту ночь произошли колоссальные разрушения... ПВО не справляется, они не готовы к этому», — отметил он.

По словам Соскина, Владимир Зеленский и его правительство виноваты в том, что украинские войска терпят поражение в развернувшемся конфликте. Соскин подчеркнул, что прошедшая ночь продемонстрировала полное бессилие киевского режима.

Ранее сообщалось, что в Херсоне и Сумской области произошли взрывы.