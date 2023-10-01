Экс-советник Кучмы Соскин: украинская ПВО не в состоянии предотвратить авиаудары
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Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.
«В эту ночь произошли колоссальные разрушения... ПВО не справляется, они не готовы к этому», — отметил он.
По словам Соскина, Владимир Зеленский и его правительство виноваты в том, что украинские войска терпят поражение в развернувшемся конфликте. Соскин подчеркнул, что прошедшая ночь продемонстрировала полное бессилие киевского режима.
Ранее сообщалось, что в Херсоне и Сумской области произошли взрывы.