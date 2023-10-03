Рябков: Россия предложит график встреч «ядерной пятёрки»

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия, как координатор неформального объединения ядерных стран, предложит партнёрам график консультаций в рамках формата «ядерной пятёрки».

Как он заявил РИА Новости, ближайшая встреча на уровне экспертов состоится на полях заседания Первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Ближайшая встреча будет на полях начинающегося заседания Первого комитета Генассамблеи ООН», — сказал он.

По словам Рябкова, российская сторона намерена также подкорректировать повестку дня встречи, чтобы не сводить всё только к ядерным рискам.

«Ядерные риски важны и как тема, и как сюжет — это будет обсуждаться и дальше. Но повестку дня надо расширить, в том числе за счёт работы над новым обзорным циклом ДНЯО, также за счёт сюжетов, касающихся взаимодействия группы пяти государств, постоянных членов Совета Безопасности ООН, по вопросам, которые так называемые ядерные радикалы навязывают международному сообществу по тематике договора о запрещении ядерного оружия», — отметил замглавы МИД.

В апреле 2022 года глава российского МИД Сергей Лавров сообщил об отказе Запада от предложения России о взаимном моратории на РСМД.