Глава МИД Чехии: переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться осенью
Об этом сообщает ЧТК.
«Переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться уже этой осенью или в начале 2024 года», — говорится в публикации.
При этом чешский министр заявил, что Украина должна адаптировать своё законодательство к законодательству ЕС.
«Это долгий путь», — добавил Липавский.
Ранее главы МИД ЕС не договорились о выделении Киеву военной помощи $5 млрд в 2024 году.
Также глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз продолжит помогать Украине вопреки событиям в США.