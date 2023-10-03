Глава МИД Чехии: переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться осенью

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны начаться уже этой осенью или в начале следующего года.

Об этом сообщает ЧТК.

«Переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться уже этой осенью или в начале 2024 года», — говорится в публикации.

При этом чешский министр заявил, что Украина должна адаптировать своё законодательство к законодательству ЕС.

«Это долгий путь», — добавил Липавский.

Ранее главы МИД ЕС не договорились о выделении Киеву военной помощи $5 млрд в 2024 году.

Также глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз продолжит помогать Украине вопреки событиям в США.