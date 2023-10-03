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WSJ: страны Европы не уверены в способности помогать Украине без США

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Угроза прекращения поддержки Украины со стороны США ставит под вопрос способность Европы решать эту задачу из-за её проблем в экономике и слабости оборонной промышленности.

С таким заявлением выступили в Wall Street Journal.

По данным газеты, решение США вызвало «волну шока» по всей Атлантике.

«Европейские лидеры встают перед вопросом, которого они надеялись избежать: если США откажутся от ведущей роли в поддержке Украины, смогут ли они восполнить этот пробел? » — говорится в статье.

Ранее главы МИД ЕС не договорились о выделении Киеву военной помощи $5 млрд в 2024 году.

Также сообщалось, что Польша не приняла приглашение посетить военный форум в Киеве.

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