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Экс-советник Кучмы Соскин считает Китай, Индию и Бразилию противниками Украины

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что Китай, Индия и Бразилия являются «врагами» Украины.

Об этом Соскин сказал на своём YouTube-канале.

По словам экс-советника, такие страны, как Индия, Китай и Бразилия, чётко настроены на поддержку курса России.

«То есть это, по сути, наши враги. Они открыто не позиционируют себя как противники Украины», — сказал он.

По мнению Соскина, всё больше стран стали более откровенно высказываться о своём отношении к Украине, поскольку даже США постепенно ослабляют свою поддержку Киева.

Ранее CNN сообщил, что Украина получила серию неожиданных мощных ударов от ключевых западных союзников, предоставляющих ей военную и финансовую помощь.

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