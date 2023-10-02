NRC: центр по приёму беженцев с Украины в нидерландском Утрехте уже переполнен
- Legion-Media
По данным издания, в рассчитанном на 100 человек центре в данный момент проживает в два раза больше людей.
По словам мэра Утрехта Шарон Дейкса, в Нидерландах заняты 99% учреждений по приёму беженцев.
«В прошлом году приходили по пять человек в день; за один вчерашний день их было 45», — рассказал директор Утрехтского региона безопасности Япа Донкер.
Газета пишет, что в последнее время центр всё чаще посещают мужчины, «не желающие воевать в армии».
Ранее Европейский союз продлил на год специальный механизм предоставления убежища украинцам.