NRC: центр по приёму беженцев с Украины в нидерландском Утрехте уже переполнен

Центр по приёму украинских беженцев в нидерландском Утрехте к настоящему моменту достиг предела своей вместимости, пишет газета NRC.

По данным издания, в рассчитанном на 100 человек центре в данный момент проживает в два раза больше людей.

По словам мэра Утрехта Шарон Дейкса, в Нидерландах заняты 99% учреждений по приёму беженцев.

«В прошлом году приходили по пять человек в день; за один вчерашний день их было 45», — рассказал директор Утрехтского региона безопасности Япа Донкер.

Газета пишет, что в последнее время центр всё чаще посещают мужчины, «не желающие воевать в армии».

Ранее Европейский союз продлил на год специальный механизм предоставления убежища украинцам.