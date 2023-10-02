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Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия видит экспансию США, поэтому будет отвечать

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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия видит экспансию Соединённых Штатов по всему миру, поэтому будет отвечать.
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия видит экспансию США, поэтому будет отвечать
  • Gettyimages.ru
  • © aluxum

Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Джонсон напомнил о словах отставного генерала США Бена Ходжеса о том, что Россия представляет собой «экзистенциальную угрозу» для Вашингтона, поскольку обладает обширным ядерным арсеналом.

Экс-агент ЦРУ также подчеркнул, что США много раз отправляли свои войска в разные страны без предварительного разрешения правительств иностранных государств.

«США сделали так более чем с 200 странами! И кто после этого представляет экзистенциальную угрозу миру?» — задался он вопросом.

Джонсон напомнил, что Вашингтон отправлял войска в Сирию, Афганистан, Ирак, Сомали, Ливию и в другие страны.

«Если бы вы были русским генералом или аналитиком в разведывательном ведомстве, вы были бы сумасшедшим, если бы не рассматривали США как существенную угрозу?» — резюмировал он.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что действия США и союзников Вашингтона ведут к новой холодной войне по всему миру.

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