Посольство заявило о неприемлемых высказываниях властей Норвегии в адрес России

В российском посольстве в Осло заявили, что власти Норвегии позволили себе неприемлемые высказывания в адрес России на международных площадках.

Об этом дипмиссия написала в Telegram.

«В последнее время представители правительства Норвегии на различных площадках, в том числе в США, позволили себе ряд неприемлемых выпадов в адрес России», — говорится в сообщении.

Как отметили в посольстве, власти Норвегии позволили себе манипулировать историческими фактами о Второй мировой войне, а также послевоенном периоде.

Дипмиссия подчеркнула, что Норвегия приняла русофобскую риторику и опустилась до недопустимых параллелей с нацистами.

Ранее власти Норвегии объявили о введении новых санкций в отношении России. Королевство присоединилось к представленному ранее 11-му пакету санкций Евросоюза.