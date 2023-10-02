Посольство заявило о неприемлемых высказываниях властей Норвегии в адрес России
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Об этом дипмиссия написала в Telegram.
«В последнее время представители правительства Норвегии на различных площадках, в том числе в США, позволили себе ряд неприемлемых выпадов в адрес России», — говорится в сообщении.
Как отметили в посольстве, власти Норвегии позволили себе манипулировать историческими фактами о Второй мировой войне, а также послевоенном периоде.
Дипмиссия подчеркнула, что Норвегия приняла русофобскую риторику и опустилась до недопустимых параллелей с нацистами.
Ранее власти Норвегии объявили о введении новых санкций в отношении России. Королевство присоединилось к представленному ранее 11-му пакету санкций Евросоюза.