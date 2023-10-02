Норвегия присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России
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Соответствующее сообщение опубликовало норвежское Министерство иностранных дел.
Пакет рестрикций Норвегии предполагает запрет на транзит через Россию товаров и технологий, которые, по мнению норвежской стороны, могут повлиять на рост российского военного и технологического потенциала либо помочь развитию её оборонного сектора.
Ограничения будут касаться продукции авиационной и космической отрасли, предметов роскоши, некоторых видов железа и стали. Кроме того, они предусматривают запрет на перевозку зарегистрированных в России прицепов и полуприцепов.
Ранее сообщалось, что Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС в отношении России.
23 июня Евросоюз официально утвердил 11-й пакет санкций против России.