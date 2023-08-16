Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС в отношении России

Федеральный совет Швейцарии сообщил, что страна присоединилась к 11-му пакету санкций Евросоюза в отношении России.

«Федеральный совет решил возобновить с 16 августа 2023 года другие меры 11-го пакета санкций ЕС, которые имеют отношение к Швейцарии», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Швейцария запрещает экспорт в Россию товаров двойного назначения и тех продуктов, которые можно использовать в военно-технических целях.

23 июня Евросоюз официально утвердил 11-й пакет санкций против России.

В МИД России заявили, что российская сторона в ответ на 11-й пакет санкций ЕС существенно расширила список представителей Европейского союза, которым запрещён въезд в страну.