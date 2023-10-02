El País: Фицо возвращается к власти в Словакии радикальным и жаждущим реванша
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Для управления страной Фицо предстоит вступить в альянс с другими партиями, отмечает издание.
Газета пишет, что «националистические, популистские, ксенофобские и антиукраинские заявления» политика вызвали в западных столицах обеспокоенность из-за опасений, что он станет в Евросоюзе и НАТО «новым Виктором Орбаном» (премьер-министр Венгрии).
Перевод материала приводит ИноТВ.
2 октября президент Словакии Зузана Чапутова наделила оппозиционную партию Smer правом сформировать кабмин страны.
Как отмечал Фицо, у Словакии есть более серьёзные проблемы, чем Украина.