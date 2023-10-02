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Министр обороны Британии отверг возможность отправки кораблей в Чёрное море

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Министр обороны Британии Грант Шэппс отверг возможность отправки британских кораблей в Чёрное море для патрулирования маршрутов коммерческих сухогрузов, перевозящих украинское зерно.
Министр обороны Британии отверг возможность отправки кораблей в Чёрное море
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth)

Об этом сообщает The Guardian.

«Не думаю, что мы об этом говорили с Зеленским», — сказал Шэппс на заседании конференции Консервативной партии.

Он не подтвердил сообщение о том, что Королевский флот будет участвовать в патрулировании Чёрного моря.

Британский политик Джордж Гэллоуэй ранее отметил, что Военно-морской флот Великобритании не сможет противостоять российскому Черноморскому флоту.

По его словам, флот Британии не может контролировать и Ла-Манш, где тысячи людей незаконно проникают в страну.

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