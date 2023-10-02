Министр обороны Британии отверг возможность отправки кораблей в Чёрное море
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Об этом сообщает The Guardian.
«Не думаю, что мы об этом говорили с Зеленским», — сказал Шэппс на заседании конференции Консервативной партии.
Он не подтвердил сообщение о том, что Королевский флот будет участвовать в патрулировании Чёрного моря.
Британский политик Джордж Гэллоуэй ранее отметил, что Военно-морской флот Великобритании не сможет противостоять российскому Черноморскому флоту.
По его словам, флот Британии не может контролировать и Ла-Манш, где тысячи людей незаконно проникают в страну.