Министр обороны Британии отверг возможность отправки кораблей в Чёрное море

Министр обороны Британии Грант Шэппс отверг возможность отправки британских кораблей в Чёрное море для патрулирования маршрутов коммерческих сухогрузов, перевозящих украинское зерно.

Об этом сообщает The Guardian.

«Не думаю, что мы об этом говорили с Зеленским», — сказал Шэппс на заседании конференции Консервативной партии.

Он не подтвердил сообщение о том, что Королевский флот будет участвовать в патрулировании Чёрного моря.

Британский политик Джордж Гэллоуэй ранее отметил, что Военно-морской флот Великобритании не сможет противостоять российскому Черноморскому флоту.

По его словам, флот Британии не может контролировать и Ла-Манш, где тысячи людей незаконно проникают в страну.