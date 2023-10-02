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Володин назвал Никарагуа стратегическим партнёром России в Латинской Америке

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин назвал Никарагуа одним из стратегических партнёров России в Латинской Америке. Об этом он сказал в ходе первого заседания совместной комиссии Госдумы и Национальной ассамблеи Никарагуа, которое прошло в рамках конференции «Россия — Латинская Америка».

Первое заседание комиссии открыли Володин и спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега Мурильо.

Они обсудили вопросы законодательного обеспечения финансово-экономического взаимодействия России и Никарагуа. Кроме того, были затронуты темы сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения.

По словам Володина, позиция Никарагуа в ООН, в Центральноамериканском парламенте, в Европе полностью поддерживается российской стороной.

«Вы выступаете за ценности, которые нам близки. Поэтому крайне важно, чтобы мы, используя формат комиссии, при рассмотрении вопросов экономического сотрудничества, со своей стороны, сделали всё возможное, чтобы наши связи в экономике были такими же крепкими, как в политике», — отметил Володин.

Также он заявил о росте товарооборота между двумя странами с января по май 2023 года в 4,3 раза. По словам Володина, это не предел в отношениях двух стран.

В свою очередь, спецпредставитель президента Никарагуа заявил о заинтересованности его страны в сотрудничестве с Россией в таких областях, как безопасность, экология, технологии, образование и туризм.

Ранее российская Государственная дума и Национальная ассамблея Венесуэлы в рамках первой международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» подписали соглашение о сотрудничестве.

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