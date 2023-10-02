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Суд ООН допустил принятие решения по иску Украины в течение шести месяцев

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Международный суд Организации Объединённых Наций может принять решение по иску Украины в отношении России в течение шести месяцев, при этом конкретных сроков вынесения такого решения не обозначено.
Суд ООН допустил принятие решения по иску Украины в течение шести месяцев
  • AFP
  • © ANGELA WEISS

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Международного суда ООН в Гааге.

Россия призвала Международный суд ООН признать иск Украины неприемлемым и вынести решение о том, что рассмотрение данного дела не входит в юрисдикцию суда.

В суде отметили, что не могут назвать конкретные сроки принятия решения.

«Однако в среднем решения суда выносятся в течение шести месяцев после завершения публичных слушаний», — заявили в суде.

18 сентября сообщалось, что Международный суд ООН в Гааге начинает слушания по иску Украины от февраля 2022 года против России о якобы нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией на Украине.

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