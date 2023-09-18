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Суд ООН начинает слушания по иску Украины против России о конвенции о геноциде

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Международный суд ООН в Гааге начинает слушания по иску Украины от февраля 2022 года против России о якобы нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией на Украине.
Суд ООН начинает слушания по иску Украины против России о конвенции о геноциде
  • AP
  • © Peter Dejong

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что судебные слушания по иску Украины против России пройдут 18—27 сентября. 

По данным агентства, 18 сентября слово будет предоставлено Москве, а 19 сентября выступит украинская сторона. 

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал ООН фиктивной организацией и заявил, что в Киеве от неё не ждут изменения позиции по ситуации на Украине.

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