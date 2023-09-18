Суд ООН начинает слушания по иску Украины против России о конвенции о геноциде
- AP
- © Peter Dejong
Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что судебные слушания по иску Украины против России пройдут 18—27 сентября.
По данным агентства, 18 сентября слово будет предоставлено Москве, а 19 сентября выступит украинская сторона.
Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал ООН фиктивной организацией и заявил, что в Киеве от неё не ждут изменения позиции по ситуации на Украине.