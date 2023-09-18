Суд ООН начинает слушания по иску Украины против России о конвенции о геноциде

Международный суд ООН в Гааге начинает слушания по иску Украины от февраля 2022 года против России о якобы нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией на Украине.

AP

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Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что судебные слушания по иску Украины против России пройдут 18—27 сентября. По данным агентства, 18 сентября слово будет предоставлено Москве, а 19 сентября выступит украинская сторона. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал ООН фиктивной организацией и заявил, что в Киеве от неё не ждут изменения позиции по ситуации на Украине.