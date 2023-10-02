Песков прокомментировал запрет на въезд машин с российскими номерами в Болгарию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запрет на въезд автомобилей с российскими номерами в Болгарию.

«Безусловно, подобные абсурдные решения — они лишний раз оказывают негативное влияние на и без того находящиеся в плачевном состоянии наши отношения и далеко не красят руководство этих стран, которые принимают подобные решения», — заявил он.

Вместе с этим Песков отметил, Россия должна делать как лучше своему народу, поэтому на данное решение может не последовать зеркального ответа.

Ранее стало известно о том, что запрет на въезд автомашин с российскими номерами на территорию Болгарии начнёт действовать с конца дня 2 октября.