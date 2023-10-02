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Бывший госсекретарь США Помпео: Вашингтон потерял силу сдерживания против Москвы

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На сегодняшний день Соединённые Штаты ослаблены конфликтом на Украине, а также лишились силы сдерживания против России. Такое заявление сделал бывший госсекретарь США Майк Помпео.
Бывший госсекретарь США Помпео: Вашингтон потерял силу сдерживания против Москвы
  • AP

В интервью греческой газете Kathimerini он негативно оценил президентство нынешнего американского лидера Джо Байдена. По его мнению, когда Байден вступил в должность, — мир стал менее безопасным, передаёт РИА Новости.

«Это относится как к американцам, так и к гражданам всех наших союзников. В Афганистане погибло 13 американцев, что стало одной из крупнейших неудач в защите наших граждан в новейшей истории», — добавил Помпео.

Он подчеркнул, что США стали слабее после того, как ВС России начали проведение спецоперации, а также Вашингтон потерял силу сдерживания против Москвы, а это ухудшило положение европейцев.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания в следующем году выведет американские войска из ряда стран.

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