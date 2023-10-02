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«Ъ»: Швейцария чаще всех отказывала России в правовой помощи

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Российская сторона получила 85 отказов в экстрадиции обвиняемых по уголовным делам за прошлый год и за начало этого года, рекордсменом является Швейцария.
«Ъ»: Швейцария чаще всех отказывала России в правовой помощи
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Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Генеральной прокуратуры России. 

Уточняется, что правительство Швейцарии отказало России в удовлетворении соответствующих просьб 22 раза. Минюст страны объяснил, что такое решение было принято из-за «наивысшего сомнения» в готовности Москвы придерживаться гарантий или других международно-правовых обязательств в связи с оказываемой правовой помощью.

При этом в Генпрокуратуре России заявили, что бывшие партнёры нарушают принципы взаимности и неотвратимости наказания, а также поощряют международную преступность.

Ранее сообщалось, что европейские страны отказали в исполнении 13 из 15 запросов России по расследованию терактов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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