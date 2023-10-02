В японском городе Киото автомобиль протаранил группу детей

В японском городе Киото три школьника попали в больницу после того, как автомобиль протаранил группу детей на нерегулируемом пешеходном переходе.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Уточняется, что это произошло утром в городском районе Сакё. Дети, которые направлялись на учёбу в младшую школу, шли по нерегулируемому пешеходному переходу.

Уточняется, что врачи уже оказывают помощь трём госпитализированным детям, угрозы их жизни нет.

Полиция задержала 59-летнего водителя автомобиля.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в районе города Нагоя в Японии пострадали девять человек.