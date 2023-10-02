В японском городе Киото автомобиль протаранил группу детей
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Об этом сообщает телеканал NHK.
Уточняется, что это произошло утром в городском районе Сакё. Дети, которые направлялись на учёбу в младшую школу, шли по нерегулируемому пешеходному переходу.
Уточняется, что врачи уже оказывают помощь трём госпитализированным детям, угрозы их жизни нет.
Полиция задержала 59-летнего водителя автомобиля.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с автобусом в районе города Нагоя в Японии пострадали девять человек.