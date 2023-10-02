Производитель Bayraktar допустил передачу «Знаменоносного рейдера» Украине

Руководитель компании Baykar Defence Халук Байрактар заявил, что ВСУ смогут получить улучшенную версию беспилотника Bayraktar.

Об этом пишет газета «Известия».

«Что касается Bayraktar Akinci, этот вопрос в процессе рассмотрения, насколько мне известно», — сказал Байрактар.

При этом он отметил, что сотрудники завода трудятся днём и ночью, собирая аппараты для Украины.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что поддержка Украины со стороны американской администрации будет продолжена, несмотря на подписание временного бюджета, не включающего деньги на помощь Киеву.