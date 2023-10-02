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Производитель Bayraktar допустил передачу «Знаменоносного рейдера» Украине

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Руководитель компании Baykar Defence Халук Байрактар заявил, что ВСУ смогут получить улучшенную версию беспилотника Bayraktar.

Об этом пишет газета «Известия».

«Что касается Bayraktar Akinci, этот вопрос в процессе рассмотрения, насколько мне известно», — сказал Байрактар. 

При этом он отметил, что сотрудники завода трудятся днём и ночью, собирая аппараты для Украины. 

Ранее президент США Джо Байден заявил, что поддержка Украины со стороны американской администрации будет продолжена, несмотря на подписание временного бюджета, не включающего деньги на помощь Киеву.

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