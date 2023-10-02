Производитель Bayraktar допустил передачу «Знаменоносного рейдера» Украине
Об этом пишет газета «Известия».
«Что касается Bayraktar Akinci, этот вопрос в процессе рассмотрения, насколько мне известно», — сказал Байрактар.
При этом он отметил, что сотрудники завода трудятся днём и ночью, собирая аппараты для Украины.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что поддержка Украины со стороны американской администрации будет продолжена, несмотря на подписание временного бюджета, не включающего деньги на помощь Киеву.