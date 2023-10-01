Байден обещает, что поддержка Украины со стороны США будет продолжена

Президент США Джо Байден обещает, что поддержка Украины со стороны американской администрации будет продолжена, несмотря на подписание временного бюджета, не включающего деньги на помощь Киеву.

«Мы не можем ни при каких обстоятельствах допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана... Я хочу заверить американских союзников, американский народ и народ Украины, что они могут положиться на нашу поддержку, мы не уйдём», — заявил лидер Соединённых Штатов, выступление которого показал телеканал PBS.

Джо Байден ранее утвердил временный проект бюджета федерального правительства на следующие 45 дней, из которого под давлением республиканцев была исключена помощь Украине.