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Боррель: Украину ждёт «трудный бой» перед вступлением в Евросоюз

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Украину ожидает «трудный бой» перед тем, как присоединиться к Евросоюзу, европейской дипломатии необходимо заставить украинское общество потрудиться для вступления в ЕС.

Такое заявление сделал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель во время своего выступления перед сотрудниками миссии сообщества в Киеве, передаёт ТАСС.

По его словам, страны Европы поддерживают Киев в вооружённом конфликте и в том, чтобы Украина стала членом ЕС.

«Первое — это ужасный бой, второе — это трудный бой. Не ужасный, поскольку люди не гибнут, но всё равно это будет трудно, и вы должны сделать всё, чтобы заставить украинское общество работать для этого», — заявил Боррель.

Он добавил, что это серьёзное обещание Европы и «оно не может быть пустым», а вступление Украины в ЕС не состоится в ближайшее время, оно должно произойти раньше, поскольку «это самая лучшая гарантия безопасности Украины».

Ранее Боррель заявил, что страны ЕС оказали помощь Киеву на сумму €85 млрд.

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