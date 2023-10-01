Турция нанесла авиаудары по объектам РПК на севере Ирака после теракта в Анкаре
Об этом сообщило турецкое Минобороны.
Авиаудары были нанесены, чтобы «предотвратить террористические нападения на турецкий народ и силы безопасности», заявило ведомство.
Атакованы объекты РПК в районах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара на севере Ирака.
«В общей сложности было уничтожено 20 объектов, состоящих из пещер, бункеров, укрытий и складов», — сказано в заявлении.
Ранее глава турецкого МВД Али Ерликая заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары.
Один из злоумышленников был опознан и идентифицирован как член Рабочей партии Курдистана, запрещённой в стране.