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Турция нанесла авиаудары по объектам РПК на севере Ирака после теракта в Анкаре

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Турция нанесла воздушные удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака после теракта в центре Анкары.

Об этом сообщило турецкое Минобороны.

Авиаудары были нанесены, чтобы «предотвратить террористические нападения на турецкий народ и силы безопасности», заявило ведомство.

Атакованы объекты РПК в районах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара на севере Ирака.

«В общей сложности было уничтожено 20 объектов, состоящих из пещер, бункеров, укрытий и складов», — сказано в заявлении.

Ранее глава турецкого МВД Али Ерликая заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары.

Один из злоумышленников был опознан и идентифицирован как член Рабочей партии Курдистана, запрещённой в стране.

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