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Daily Mail: Меган Маркл «рассматривает возможность» баллотироваться в сенат США

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Жена принца Гарри Меган Маркл думает над тем, чтобы занять место сенатора от Калифорнии Дайэнн Файнстайн после смерти конгрессвумен на 91-м году жизни. Об этом пишет Daily Mail.
Daily Mail: Меган Маркл «рассматривает возможность» баллотироваться в сенат США
  • AP

Утверждается, что на днях «в Голливуде обсуждали имя Маркл как перспективную замену Файнстайн».

«Меган, безусловно, имеет большие шансы, в том безумии, которое в наши дни представляет собой политика США, это не невозможно. Случались и более сумасшедшие вещи», — цитирует издание собеседника, близкого к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому.

28 сентября в США умерла сенатор Файнстайн, состояние здоровья которой долгое время обсуждалось журналистами.

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