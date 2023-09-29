В США умерла 90-летняя сенатор от демократов Дайэнн Файнстайн
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Файнстайн была избрана в сенат в 1992 году. Политик умерла накануне, 28 сентября, в своём доме в Вашингтоне, пишет Associated Press.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом теперь должен назначить преемника Файнстайн на пост сенатора от своего штата.
В августе Дайэнн Файнстайн попала в больницу, упав в собственном доме в Сан-Франциско.
Это произошло после того, как она начала восстанавливаться после госпитализации из-за опоясывающего лишая. Это подняло вопрос о способности сенатора выполнять свои обязанности.
Как писала в апреле прошлого года The Washington Post, коллеги Файнстайн не уверены, что она способна продолжать исполнять полномочия из-за проблем с памятью.