В США умерла 90-летняя сенатор от демократов Дайэнн Файнстайн, состояние здоровья которой долгое время обсуждалось журналистами.

Файнстайн была избрана в сенат в 1992 году. Политик умерла накануне, 28 сентября, в своём доме в Вашингтоне, пишет Associated Press.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом теперь должен назначить преемника Файнстайн на пост сенатора от своего штата.

В августе Дайэнн Файнстайн попала в больницу, упав в собственном доме в Сан-Франциско.

Это произошло после того, как она начала восстанавливаться после госпитализации из-за опоясывающего лишая. Это подняло вопрос о способности сенатора выполнять свои обязанности.

Как писала в апреле прошлого года The Washington Post, коллеги Файнстайн не уверены, что она способна продолжать исполнять полномочия из-за проблем с памятью.