МИД: присвоение батальону ВСУ имени Коновальца говорит о нацистской сути Киева
- РИА Новости
Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своём Telegram-канале она отметила, что Коновалец является одним из самых верных и лояльных «гитлеровцев», который работал на Германию ещё со времён Первой мировой войны — его отряды наняли для патрулирования и охраны зданий администрации в Киеве в 1918 году.
«После того, как бежал из родной страны, все свои силы посвятил созданию пронацистских украинских организаций соотечественников в межвоенной Европе», — добавила Захарова.
Она напомнила, что Адольф Гитлер дважды давал аудиенцию Коновальцу.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский присвоил 131-му отдельному разведывательному батальону Сухопутных войск ВСУ имя Коновальца.
* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).