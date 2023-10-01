Присвоение одному из батальонов украинской армии имени главаря Организации украинских националистов* (ОУН) Евгения Коновальца стало новым подтверждением нацистской сущности Киева.

Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В своём Telegram-канале она отметила, что Коновалец является одним из самых верных и лояльных «гитлеровцев», который работал на Германию ещё со времён Первой мировой войны — его отряды наняли для патрулирования и охраны зданий администрации в Киеве в 1918 году.

«После того, как бежал из родной страны, все свои силы посвятил созданию пронацистских украинских организаций соотечественников в межвоенной Европе», — добавила Захарова.

Она напомнила, что Адольф Гитлер дважды давал аудиенцию Коновальцу.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский присвоил 131-му отдельному разведывательному батальону Сухопутных войск ВСУ имя Коновальца.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).