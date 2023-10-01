Зеленский присвоил 131-му батальону разведки ВСУ имя главаря ОУН Коновальца

Владимир Зеленский присвоил 131-му отдельному разведывательному батальону Сухопутных войск ВСУ имя главаря Организации украинских националистов* (ОУН) Евгения Коновальца.

Об этом говорится в указе Зеленского №610.

«С целью восстановления исторических традиций национальной армии... постановляю присвоить 131-му отдельному разведывательному батальону Сухопутных войск ВСУ почётное наименование «имени полковника Евгения Коновальца», — сказано в документе.

Евгений Коновалец, стоявший у истоков украинской идеологии национализма, активно работал на Третий рейх и гордился знакомством с Адольфом Гитлером. Операция по устранению Коновальца, которую провёл Павел Судоплатов, — легендарная страница истории советской разведки.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).