Зеленский присвоил 131-му батальону разведки ВСУ имя главаря ОУН Коновальца
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Об этом говорится в указе Зеленского №610.
«С целью восстановления исторических традиций национальной армии... постановляю присвоить 131-му отдельному разведывательному батальону Сухопутных войск ВСУ почётное наименование «имени полковника Евгения Коновальца», — сказано в документе.
Евгений Коновалец, стоявший у истоков украинской идеологии национализма, активно работал на Третий рейх и гордился знакомством с Адольфом Гитлером. Операция по устранению Коновальца, которую провёл Павел Судоплатов, — легендарная страница истории советской разведки.
* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).