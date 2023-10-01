Мэр: количество погибших из-за пожара в ночном клубе в Испании возросло до 11
Количество погибших в результате пожара в ночном клубе в Мурсии, на юго-востоке Испании, увеличилось до 11, заявил мэр города Хосе Бальеста.
- Gettyimages.ru
Об этом он сообщил в социальной сети X.
«Число погибших в результате пожара в районе Аталайяс составляет 13», — написал он.
Ранее мэр сообщил о гибели шести человек в результате пожара в ночном клубе.
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