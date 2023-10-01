Мэр: количество погибших из-за пожара в ночном клубе в Испании возросло до 11

Количество погибших в результате пожара в ночном клубе в Мурсии, на юго-востоке Испании, увеличилось до 11, заявил мэр города Хосе Бальеста.

Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Число погибших в результате пожара в районе Аталайяс составляет 13», — написал он.

Ранее мэр сообщил о гибели шести человек в результате пожара в ночном клубе.