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В Варшаве проходит массовый марш оппозиции

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Многотысячный марш польской оппозиции проходит в Варшаве.
В Варшаве проходит массовый марш оппозиции
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что марш протеста против политики правящей в стране партии организовал экс-председатель Европейского совета, лидер оппозиционной «Гражданской платформы» Дональд Туск. 

Официальная информация о количестве протестующих пока не поступала. Демонстранты, собравшиеся на площади Романа Дмовского и прилегающих улицах, намерены пройти по центральным улицам польской столицы до площади Радослава.

Ранее стало известно, что порядка 40 тыс. человек вышли на марш протеста правой Народной партии Испании в Мадриде против премьер-министра страны Педро Санчеса.

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