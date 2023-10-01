В Варшаве проходит массовый марш оппозиции

Многотысячный марш польской оппозиции проходит в Варшаве.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что марш протеста против политики правящей в стране партии организовал экс-председатель Европейского совета, лидер оппозиционной «Гражданской платформы» Дональд Туск.

Официальная информация о количестве протестующих пока не поступала. Демонстранты, собравшиеся на площади Романа Дмовского и прилегающих улицах, намерены пройти по центральным улицам польской столицы до площади Радослава.

Ранее стало известно, что порядка 40 тыс. человек вышли на марш протеста правой Народной партии Испании в Мадриде против премьер-министра страны Педро Санчеса.