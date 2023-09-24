Массовая акция протеста против премьера Санчеса прошла в Мадриде

Порядка 40 тыс. человек вышли на марш протеста правой Народной партии Испании в Мадриде против премьер-министра страны Педро Санчеса.

Об этом сообщило агентство Reuters.

В качестве причины недовольства людей указывается намерение Санчеса предоставить амнистию каталонским сепаратистам.

Авторы статьи подчёркивают, что ему это необходимо, чтобы сохранить свой пост после выборов, на которых он не смог победить.

«Размахивая испанскими флагами, сторонники оппозиционной консервативной Народной партии приехали со всей Испании, чтобы принять участие в митинге в Мадриде. Власти оценили численность толпы в 40 тыс. человек», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что во Франции около 1,7 тыс. человек вышли на акцию протеста против полицейского насилия.