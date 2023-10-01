ERR: Эстония закупит у США ракеты ATACMS вместе с пусковыми установками HIMARS

Эстония закупит у Соединённых Штатов ракеты большой дальности ATACMS вместе с установками РСЗО HIMARS.

Об этом информирует портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

Как отмечается в материале, вместе с РСЗО HIMARS Эстония закупит у Соединённых Штатов и ракеты большой дальности ATACMS.

27 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Киев будет использовать американские ракеты ATACMS в террористических целях — для обстрела гражданской инфраструктуры в Донбассе и Крыму.