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ERR: Эстония закупит у США ракеты ATACMS вместе с пусковыми установками HIMARS

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Эстония закупит у Соединённых Штатов ракеты большой дальности ATACMS вместе с установками РСЗО HIMARS.
ERR: Эстония закупит у США ракеты ATACMS вместе с пусковыми установками HIMARS
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

Как отмечается в материале, вместе с РСЗО HIMARS Эстония закупит у Соединённых Штатов и ракеты большой дальности ATACMS.

27 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Киев будет использовать американские ракеты ATACMS в террористических целях — для обстрела гражданской инфраструктуры в Донбассе и Крыму.

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