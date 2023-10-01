MWM: системами Patriot на Украине, возможно, управляют иностранные военные

Зенитными ракетными комплексами Patriot на Украине могут управлять иностранные военные.

Такое заявление сделали обозреватели Military Watch Magazine.

«Операторами могли быть иностранные военные», — говорится в статье.

По данным издания, такой вывод можно сделать исходя из того, что ЗРК отправили в восточноевропейскую страну в достаточно короткие сроки.

Отмечается, что для их управления украинскими военными пришлось бы потратить немало времени на обучение солдат ВСУ.

Ранее в Telegraph заявили, что Великобритания отправит на Украину войска для тренировки ВСУ.