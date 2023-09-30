Захарова назвала ложью слова Блинкена о трагедии в Бабьем Яре
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Она подчеркнула, что для советских людей события Бабьего Яра были такой же раной как Хатынь, Треблинка или Аушвиц. Именно этой трагедии посвящены произведения советского писателя Анатолия Кузнецова, режиссёра Марка Донского, а также композитора Дмитрия Шостаковича.
«Ничего не хотим, кроме одного — чтобы все, кто врёт на такие темы, жили так же долго, как нацист Гунька, чтобы встретить свой позор в рассудке и в кругу семьи», — добавила Захарова.
Ранее Захарова назвала ложью слова премьера Канады Джастина Трюдо, который заявил, что якобы не знал о прошлом бывшего эсэсовца Ярослава Гуньки.