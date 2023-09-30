Захарова назвала ложью слова Блинкена о трагедии в Бабьем Яре

Госсекретарь США Энтони Блинкен позволил себе вопиющую ложь, когда говорил о том, что Советский Союз умолчал об истории трагедии в Бабьем Яре. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

Она подчеркнула, что для советских людей события Бабьего Яра были такой же раной как Хатынь, Треблинка или Аушвиц. Именно этой трагедии посвящены произведения советского писателя Анатолия Кузнецова, режиссёра Марка Донского, а также композитора Дмитрия Шостаковича.

«Ничего не хотим, кроме одного — чтобы все, кто врёт на такие темы, жили так же долго, как нацист Гунька, чтобы встретить свой позор в рассудке и в кругу семьи», — добавила Захарова.

Ранее Захарова назвала ложью слова премьера Канады Джастина Трюдо, который заявил, что якобы не знал о прошлом бывшего эсэсовца Ярослава Гуньки.