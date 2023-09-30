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Захарова назвала ложью слова Блинкена о трагедии в Бабьем Яре

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Госсекретарь США Энтони Блинкен позволил себе вопиющую ложь, когда говорил о том, что Советский Союз умолчал об истории трагедии в Бабьем Яре. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.
Захарова назвала ложью слова Блинкена о трагедии в Бабьем Яре
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД России

Она подчеркнула, что для советских людей события Бабьего Яра были такой же раной как Хатынь, Треблинка или Аушвиц. Именно этой трагедии посвящены произведения советского писателя Анатолия Кузнецова, режиссёра Марка Донского, а также композитора Дмитрия Шостаковича.

«Ничего не хотим, кроме одного — чтобы все, кто врёт на такие темы, жили так же долго, как нацист Гунька, чтобы встретить свой позор в рассудке и в кругу семьи», — добавила Захарова.

Ранее Захарова назвала ложью слова премьера Канады Джастина Трюдо, который заявил, что якобы не знал о прошлом бывшего эсэсовца Ярослава Гуньки.

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