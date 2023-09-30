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Российские спасатели рассказали, как оказывали помощь населению после наводнения в Ливии

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Сотрудники спасательной группы экипажей МЧС России рассказали RT о том, как помогали мирным жителям после сильного наводнения в Ливии.
Российские спасатели рассказали, как оказывали помощь населению после наводнения в Ливии
  • AP

«Достаточно большое количество было жертв и пострадавших. Мы проводили работы на воде, они были осложнены большим количеством скальных пород и гротов, в которые необходимо было заходить», — сказал один из спасателей.

Он подчеркнул, что эти места была захламлены мусором, который спустился вниз, поэтому было очень сложно пробраться и идентифицировать тела пострадавших.

«Мы проводили работы на местности, непосредственно в самой городской зоне разрушений, там были обследованы подвалы. Были проведены работы по искусственному обрушению разрушенных и тех конструкций, которые могут угрожать вторичными обрушениями для горожан и граждан», — уточнил спасатель.

Российские специалисты также провели работы по контролю эпидемиологической ситуации и оказанию медицинской помощи местному населению. 

17 сентября сообщалось, что сотрудники МЧС России начали работы в пострадавшем от наводнения городе Дерна в Ливии.

Позднее российские спасатели сообщили, что тела сразу 80 погибших извлечены со дна участка на берегу моря после разрушительного наводнения в Ливии.

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